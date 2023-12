Stand: 18.12.2023 08:06 Uhr 35-Jähriger bedroht Jugendliche in Oldenburg mit Waffe

In der Oldenburger Innenstadt hat am Wochenende ein Mann eine Gruppe Minderjähriger mit einer Pistole bedroht. Er habe die Waffe aus seinem Strumpf gezogen und demonstrativ in seinen Hosenbund gesteckt, teilte die Polizei mit. Der 35-jährige Mann wurde später von der Polizei angetroffen und überwältigt. Die Pistole trug er noch immer sichtbar bei sich. Sie entpuppte sich als Anscheinswaffe, die von einer echten kaum zu unterscheiden ist, so die Polizei. Das Waffengesetz verbietet das Mitführen von Anscheinwaffen in der Öffentlichkeit. Der unter Drogen stehende Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz.

