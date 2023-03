Stand: 12.03.2023 10:40 Uhr 33-Jähriger bei Flucht vor Feuer lebensgefährlich verletzt

In Beverstedt im Landkreis Cuxhaven hat ein Hausbewohner auf der Flucht vor einem Feuer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 33-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag mit einem Sprung aus dem ersten Stock vor den Flammen in Sicherheit bringen wollen. Eine 47-jährige Frau rettete sich über einen Balkon und wurde leicht verletzt. Das Feuer war gegen 2 Uhr ausgebrochen, zwei Gebäude, die über einen Zwischenbau verbunden sind, wurden dabei beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei 500.000 Euro.

