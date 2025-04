Stand: 07.04.2025 19:32 Uhr 32-Jähriger in Bremen durch mehrere Schüsse getötet

In Bremen ist ein 32 Jahre alter Mann offenbar durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohnerinnen und Anwohner in der Nacht zu Montag im Ortsteil Woltmershausen den Notruf gewählt, weil sie Schüsse gehört hatten. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 32-Jährigen stark blutend auf der Straße. Obwohl die Beamten und die eingetroffenen Rettungskräfte sofort erste Hilfe geleistet hätten, sei der Mann an seinen Verletzungen gestorben. Das Opfer ist polizeibekannt und laut den Beamten strafrechtlich vielfältig aufgefallen sowie verurteilt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingeleitet und fahndet nach dem möglichen Täter. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Ermittler prüfen jedoch, ob es einen Zusammenhang mit den Schüssen in Stuhr am Samstagnachmittag gibt. Dabei waren zwei Männer schwerverletzt worden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

Weitere Informationen Stuhr: Täter nach Schüssen aus fahrendem Auto auf der Flucht Zwei Männer haben in Seckenhausen (Landkreis Diepholz) schwere Verletzungen erlitten. Schützen fahren dunklen Kombi. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min