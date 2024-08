Stand: 06.08.2024 08:57 Uhr 32-Jährige lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Ehemann

In Löningen (Landkreis Cloppenburg) fahndet die Polizei weiter nach einem 30-jährigen Mann. Er soll am Sonntagabend versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Die 32-Jährige kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Sie schwebe aber inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit von einem versuchten Mord aus. Am Montag suchten sie mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Ehemann, bislang allerdings ohne Erfolg. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 186 00 zu melden.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.08.2024 | 13:30 Uhr