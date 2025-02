Stand: 17.02.2025 09:21 Uhr 300.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus in Wittmund

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wittmund (Landkreis Wittmund) ist am Sonntagabend ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die 14 Bewohnerinnen und Bewohner hatten demnach selbständig das Haus verlassen. Laut Feuerwehr war der Brand im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Der Dachstuhl fing Feuer. Das Erdgeschoss sei durch das Löschwasser, das nach dem Löschen gefroren sei, unbewohnbar geworden, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.

