Stand: 01.06.2021 17:45 Uhr 300.000 Euro Schaden nach Brand im Landkreis Verden

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Blender (Landkreis Verden) hat am Dienstagmorgen einen Schaden von 300.000 Euro verursacht. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Sämtliche anwesende Bewohner hatten das Gebäude, dessen Dachstuhl in Flammen stand, eigenständig verlassen können. Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen.

VIDEO: Landkreis Vechta: 300.000 Euro Schaden nach Brand (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.06.2021 | 17:00 Uhr