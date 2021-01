Stand: 05.01.2021 10:44 Uhr 29-Jähriger nach Schüssen wegen versuchten Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Aurich hat gegen einen 29-jährigen Mann Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Er soll am 20. Juli vergangenen Jahres in Esens (Landkreis Wittmund) mit einem manipulierten Luftdruckgewehr auf einen Mann geschossen und diesen lebensgefährlich verletzt haben. Den Angaben zufolge waren die beiden Männer zuvor bei einer Feier vor dem Wohnhaus des Angeklagten in Streit geraten. Daraufhin soll der 29-jährige die Waffe aus seinem Haus geholt und auf seinen Kontrahenten geschossen haben. Laut Anklage hat der Mann sein Gewehr so verändert, dass die Geschossenergie um knapp 40 Prozent gesteigert wurde. Er sitzt bereits seit Juli in Untersuchungshaft.

