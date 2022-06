Stand: 08.06.2022 10:18 Uhr 29-Jähriger bedroht Feuerwehrleute in Südbrookmerland

Mehrere Feuerwehrleute sind bei einem Brandeinsatz in der Gemeinde Südbrookmerland von einem Mann beschimpft und beleidigt worden. Der 29-Jährige soll mit seinem Auto zudem einige Einsatzkräfte gefährdet haben, als er mit erheblicher Geschwindigkeit während der Löscharbeiten dicht am Einsatzort vorbeifuhr. Die Polizei erteilte ihm daraufhin Platzverbot. Anschließend steuerte er seinen Pkw bedrohlich auf einen Feuerwehrmann zu, um ihn zu zwingen, Platz zu machen. Der 60-jährige Feuerwehrmann blieb dabei unverletzt. Mehrere Einsatzkräfte zeigten den 29-Jährigen daraufhin an. Der Kreisfeuerwehrverband Aurich verurteilte das Verhalten des Mannes. Eine derartige Entgleisung gegenüber den Rettern und Helfern könne nicht geduldet werden, so der Verband.

