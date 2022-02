283-Tonnen-Trafo trifft in Ganderkesee ein Stand: 15.02.2022 12:00 Uhr Das Umspannwerk in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) erhält heute Nacht eines der wichtigsten Teile für seinen Umbau: einen 283 Tonnen schweren Transformator.

Der Trafo ist in der Nacht zu Dienstag über den Schienenverkehr aus Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) in Ganderkesee angekommen und wurde am Bahnübergang an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee auf einen Schwertransport verladen, teilte ein Sprecher des Stromversorgers Tennet am Dienstagmorgen mit.

"Größter Transport im Zuge des Umbaus"

Heute Nacht, ab etwa 22.30 Uhr, werde der rund 50 Meter lange Schwertransporter den tonnenschweren Trafo dann die letzten zwei Kilometer bis zum Umspannwerk bringen. "Es ist der größte Transport im Zuge des Umbaus", so der Sprecher weiter, "aber für die von uns beauftragte Spedition ist das Alltagsgeschäft." Er rechne damit, dass der Trafo bis Mittwochmorgen im Umspannwerk angekommen sein wird.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.02.2022 | 15:00 Uhr