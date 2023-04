Stand: 14.04.2023 10:44 Uhr 28-Jähriger überfährt Kollegin mit Radlader - 60-Jährige stirbt

Eine 60 Jahre alte Frau ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Vechta von einem Radlader erfasst worden und ums Leben gekommen. Die Frau sei unter der Maschine eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Sie starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Zu dem Unfall am Donnerstagvormittag kam es den Angaben zufolge bei Rangierarbeiten. Der 28-jährige Fahrer des Radladers hatte die Mitarbeiterin vermutlich übersehen. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Frau zunächst, auch ein Rettungshubschrauber war angefordert. Für die 60-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät.

