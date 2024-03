Stand: 26.03.2024 12:23 Uhr 28-Jähriger flüchtet vor Kontrolle und landet in Sackgasse

Die Polizei in Oldenburg hat am Montag einen 28-jähriger Autofahrer gestellt, nachdem er vor einer Verkehrskontrolle geflohen war. Nach Angaben der Beamten war der Mann zunächst zu schnell gefahren. Als die Polizisten ihn deswegen kontrollieren wollten, habe er nicht angehalten, sondern Gas gegeben. Er sei auf eine Polizeibeamtin zu gefahren, die sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Auf seiner Flucht sei der 28-Jährige mit seinem Wagen noch mit einem Straßenschild kollidiert und schließlich in einer Sackgasse gelandet. Den Angaben zufolge flüchtete der Mann zu Fuß weiter, die Beamten holten ihn jedoch ein. Sie stellten fest, dass der 28-Jährige gar keinen Führerschein besitzt. Nun werde wegen mehrerer möglicher Straftaten im Verlauf der Flucht gegen ihn ermittelt.

