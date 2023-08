Stand: 30.08.2023 12:56 Uhr 27-Jähriger stürzt auf Gleis - Bekannter rettet ihn

Ein 27-jähriger Mann ist im Bahnhof Achim-Baden ins Gleis gestürzt. Mit einer Kopfverletzung blieb er bewusstlos liegen, wie die Bundespolizei mitteilte. Sein 26-jähriger Bekannter zog ihn nach dem Vorfall am Dienstag zurück auf den Bahnsteig und rettete ihm so vermutlich das Leben. Denn der nächste Zug sei kurz darauf eingefahren. Nach ersten Ermittlungen sollen sich die beiden Männer unterhalten haben. Dabei soll der 27-Jährige an der Bahnsteigkante gestanden haben. Als er unachtsam einen Schritt zurück trat, stürzte er ins Gleis. Nach der Bergung kam er wieder zu Bewusstsein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

