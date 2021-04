Stand: 22.04.2021 15:38 Uhr 26.000 Pinguine gesammelt: Fünfter Weltrekord für Ehepaar

Das Cuxhavener Ehepaar Birgit Berends und Stefan Kirchhoff hat mit seiner Pinguin-Sammlung einen fünften Weltrekord aufgestellt. Am Donnerstagnachmittag wurde der Rekord offiziell bestätigt. Vom Plüschtier bis zum Schlüsselanhänger: Birgit Berends hat alle Pinguin-Exemplare der Sammlung gezählt, in Listen eingetragen und fotografiert. Sie kommt auf die Zahl 26.114. Der Rekord soll nach 30 Jahren Sammelleidenschaft der Letzte sein: Die Kollektion solle durch Verkäufe "auf ein überschaubares Maß" reduziert werden, so Berends.

