Stand: 18.12.2022 15:08 Uhr 26-Jährige landet mit Auto im Kanal und stirbt wenig später

Eine Autofahrerin ist in Wiesmoor im Landkreis Aurich bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Zeuge habe am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, weil ein Auto in einem Kanal liege, teilte ein Sprecher mit. Als die Feuerwehr den Wagen barg, wurde festgestellt, dass die Fahrerin leblos am Steuer saß. Rettungskräfte versuchten noch, die 26-jährige Frau wiederzubeleben. Mit einem Rettungshubschrauber kam sie in ein Krankenhaus, wo sie dann starb. Die Unfallspuren ergaben, dass der Wagen der Frau auf den Grünstreifen geraten, von der nicht vereisten Straße abgekommen und dann im Kanal gelandet war.

