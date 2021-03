Stand: 18.03.2021 07:38 Uhr 250 Menschen bei Trauerfeier für verstorbenen 19-Jährigen

Bei einer Trauerfeier für einen verstorbenen 19 Jahre alten Mann im Delmenhorster Wollepark sind am Mittwochabend rund 250 Menschen zusammengekommen. Eingeladen hatte das "Bündnis in Erinnerung an Qosay". Laut Polizei gab es keine nennenswerten Verstöße gegen die Corona-Regeln. Der 19-Jährige war vor knapp zwei Wochen im Polizeigewahrsam kollabiert und später im Krankenhaus verstorben. Woran der junge Mann gestorben ist, wird noch untersucht. Die Staatsanwaltschaft hatte Gewalt als Todesursache ausgeschlossen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.03.2021 | 06:30 Uhr