Stand: 24.07.2022 11:56 Uhr 25-jähriger Fahranfänger wird bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag ist ein 25-jähriger Fahranfänger mit seinem Motorrad bei Wiefelstede (Landkreis Ammerland) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dass der Mann zunächst in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geraten ist. Dabei wurde er von seinem Motorrad katapultiert, bevor dieses frontal mit einem Baum kollidierte. Ein zufällig anwesender Notfallsanitäter übernahm vor dem Eintreffen des Rettungswagens die medizinische Erstversorgung des 25-Jährigen. Der Fahranfänger wurde mit schweren Verletzungen in die Ammerland-Klinik Westerstede eingeliefert. Aufgrund des Unfalls musste die Straße am Samstagabend für circa 30 Minuten voll gesperrt werden.

