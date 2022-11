Stand: 10.11.2022 11:33 Uhr 25-Jähriger aus Bakum wird vermisst

Seit Montag wird der 25-jährige Tim R. aus Bakum im Landkreis Vechta vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde er zuletzt am Sonnabendmorgen in Bakum gesehen. Der Vermisste wird als schlank beschrieben. Er hat kurze blonde Haare mit Geheimratsecken. Tim R. trug zuletzt eine graue gefütterte Winterjacke, blaue Jeans und olivgrüne Winterschuhe sowie eine verwaschene rote Sweatjacke. Die Kapuze trage er in der Regel über dem Kopf, hieß es. Tim R. spricht den Angaben zufolge Hochdeutsch. Eine Eigengefährdung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04471) 18 600 entgegen.

