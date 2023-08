Stand: 08.08.2023 20:25 Uhr 24-Jähriger nach Bedrohung in Regionalzug festgenommen

Ein 24-Jähriger hat am Dienstag Reisende in einem Regionalzug von Osnabrück nach Bremen bedroht. Der Mann sprach im RE4460 vom Koran, einer Bombe und, dass alle Passagiere getötet werden müssten, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Passagier wählte demnach den Notruf. Am vorher geräumten Bahnhof Syke gingen Bundespolizisten in den Zug und nahmen den Mann vorläufig fest, wie es weiter hieß. Dieser wehrte sich demnach so stark, dass ihn vier Beamte hinaus tragen mussten. Gefährliche Gegenstände seien weder bei dem Mann, noch im Zug gefunden worden. Nach Polizeiangaben kam niemand zu Schaden, allerdings verspäteten sich einige Züge. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet. Die Bundespolizei Bremen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0421) 16299 7777 zu melden.

