Stand: 21.05.2023 17:52 Uhr 24-Jähriger in Gefahr: Polizei Bad Zwischenahn sucht Vermissten

Die Polizei in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) fahndet nach einem 24 Jahre alten Mann. Philipp Wennekamp sei hilflos und brauche dringend ärztliche Hilfe, teilten die Beamten in einem Fahndungsaufruf am Sonntag mit. Der etwa 1,87 Meter große Mann werde seit Donnerstag vermisst. Zuletzt sei er am Freitagmorgen gegen 6 Uhr gesehen worden, als er zu Fuß im Ortsteil Ofen unterwegs war, hieß es. Die Polizei hat bei der Öffentlichkeitsfahndung auf ein Foto verzichtet und setzt auf eine Personenbeschreibung: Der Gesuchte hat den Angaben zufolge längere braune, lockige Haare, blaue Augen und einen Bart. Er trägt eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Hinweise werden bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer (04403) 92 71 15 sowie unter der Notrufnummer 110 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.05.2023 | 06:30 Uhr