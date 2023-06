Stand: 27.06.2023 07:15 Uhr 23-Jährige in Vechta getötet? Tatverdächtiger festgenommen

In Vechta ist eine junge Frau offenbar gewaltsam ums Leben gekommen. Als die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag in einer verqualmten Wohnung eintrafen, war die 23-Jährige bereits tot. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger ließ sich vor Ort laut Polizei widerstandslos festnehmen. Er sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Unklar ist, wie die Frau zu Tode gekommen ist. Der Rauch kam von einem Kohlegrill in der Wohnung. Zu einem Brand kam es allerdings nicht. Die Polizei ermittelt. Angaben zu Hintergründen, zum Verhältnis zwischen den Personen sowie zum Tathergang könnten aktuell nicht gemacht werden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.06.2023 | 06:30 Uhr