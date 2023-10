22-Jährige aus Niedersachsen bei Überfall in Israel getötet Stand: 11.10.2023 12:39 Uhr In Israel ist eine Frau aus dem Landkreis Verden getötet worden. Die 22-Jährige ist bei einem Überfall der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas auf Dörfer an der Grenze zum Gazastreifen ums Leben gekommen.

Von dem Todesfall sprach Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in seiner Regierungserklärung am Mittwoch. "Wir sind alle tief erschüttert. Wir fühlen, wir leiden mit den Opfern dieses kalt kalkulierten Terrors", sagte er am Mittwoch. Nach Informationen des NDR Niedersachsen kommt die 22-Jährige aus dem 450 Einwohner zählenden Dorf Otersen in der Gemeinde Kirchlinteln. Zuletzt habe sie in Berlin studiert. Der Ortsvorsteher in Otersen, Dieter Bergstedt, zeigte sich bestürzt über die Nachricht. Der Ort wolle der Familie nun Zeit zum Trauern lassen.

Bürgermeister: "Die Nachricht hat alles relativiert"

Auch der Bürgermeister von Kirchlinteln, Arne Jacobs (CDU), sprach sein Mitgefühl aus. "In diesen schweren Stunden sind die Gedanken bei der Familie", sagte Jacobs. Er habe die Nachricht am Sonntagabend erhalten. Am Montagabend habe es während einer Gemeindesitzung eine Schweigeminute gegeben. "Die Nachricht hat alles relativiert, was vorher irgendwie wichtig erschien", sagte Jacobs dem NDR Niedersachsen. "Die Fernsehbilder sind schon schwer zu ertragen. Doch durch die persönliche Bekanntheit hat das noch eine ganz andere Nähe bekommen."

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus