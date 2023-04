Stand: 24.04.2023 20:03 Uhr 21-jähriger E-Scooter-Fahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Wenige Tage nach dem Zusammenprall mit einem Auto in Wilhelmshaven ist ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer gestorben. Am vergangenen Mittwoch erfasste ihn eine 70-Jährige mit ihrem Auto. Als er an einer Ampel die Straße überqueren wollte, hatte der junge Mann offenbar das Auto der vorfahrtsberechtigten Seniorin übersehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der E-Roller-Fahrer erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Dort starb er am Wochenende. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

