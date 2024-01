Stand: 24.01.2024 19:56 Uhr 21-jährige Radfahrerin bei Unfall in Achim schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in Achim im Landkreis Verden zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 21 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer auf der L167 in Richtung Achim als die Radfahrerin an der Ampel die Fahrbahn querte. Dabei wurde sie von dem Wagen des 29-Jährigen erfasst und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min