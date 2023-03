Stand: 05.03.2023 16:10 Uhr 200 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Edewecht

In Edewecht im Landkreis Ammerland ist am Nachmittag in einem Gebäudekomplex ein Feuer ausgebrochen. Ein Reetdachhaus sei bereits vollständig abgebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sechs Feuerwehren mit 200 Einsatzkräften sind vor Ort. Sie versuchen ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Catering-Unternehmen und eine Fahrzeugbaufirma zu verhindern, hieß es weiter. Wegen des starken Rauchs bitten die Behörden Anwohnerinnen und Anwohner darum, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schadstoffe seien in der Luft zunächst nicht gemessen worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2023 | 15:00 Uhr