Stand: 07.04.2024 12:46 Uhr 20 Vermummte attackieren Motorradfahrer - ein Verletzter

Eine Gruppe von Motorradfahrern ist am Samstagabend in Bremen von mehreren vermummten Personen attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die vier Männer im Alter von 37, 40, 51 und 56 Jahren vor einem Kiosk in der Altstadt gehalten. Zwei von ihnen waren in das Geschäft gegangen. Die anderen beiden warteten draußen, als laut Polizei bis zu 20 dunkel gekleidete Personen auf sie zukamen. Die Männer flüchteten den Angaben zufolge in den Kiosk, die Vermummten folgten. In dem Geschäft sollen die Unbekannten dann auf die Männer eingetreten und eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten sie, wie die Polizei mitteilte. Bei der Schlägerei ging auch eine Scheibe zu Bruch, der 51-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus. Weshalb die Vermummten die Motorradfahrer angriffen, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten suchen nun Zeugen sowie Videoaufnahmen von Überwachungskameras anderer Geschäfte. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min