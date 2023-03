Stand: 05.03.2023 12:38 Uhr 20-Jähriger rast Polizei davon und wird hinter Mülltonne gefasst

In Wilhelmshaven hat sich ein 20-jähriger Autofahrer mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch die Stadt geliefert. Er sei am Freitagabend teils mit 100 Kilometern pro Stunde durch Tempo-30-Zonen gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Später stellte der Fahrer das Auto ab und flüchtete zu Fuß. Er ließ drei Insassen in dem Wagen zurück. Polizeibeamte fanden den Mann schließlich versteckt hinter einer Mülltonne. Er hatte Alkohol getrunken und stand unter Drogeneinfluss. Im Auto waren außerdem Drogen, eine höhere Summe Bargeld und ein Messer.

