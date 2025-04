Stand: 01.04.2025 12:43 Uhr 19-jährige Autofahrerin prallt frontal mit Streifenwagen zusammen

Ein Polizeiwagen im Einsatz und eine Autofahrerin sind am Montagabend in Bremen auf einer Kreuzung frontal zusammengestoßen. Laut Polizei war die Streifenwagenbesatzung mit Martinshorn und Blaulicht im Einsatz, als sie mit dem Auto der 19-Jährigen zusammenprallte. Die junge Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen des Polizei-Fahrzeugs verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst am Unfallort behandelt. Beide Autos waren der Mitteilung zufolge stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Ursache für den Zusammenstoß ist unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.04.2025 | 13:00 Uhr