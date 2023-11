Stand: 03.11.2023 13:10 Uhr 19-Jähriger durch illegalen Böller schwer verletzt

Ein 19-Jähriger hat sich beim Zünden eines illegalen Feuerwerkskörpers in Delmenhorst schwer verletzt. In der Innenstadt war nachts gegen 2 Uhr ein lauter Knall zu hören, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten sahen demnach ein Auto vom Bismarckplatz wegrasen und nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt endete vor der Notaufnahme des Delmenhorster Krankenhauses. Auf dem Beifahrersitz rief ein junger Mann laut um Hilfe, er hatte massive Verletzungen am rechten Arm, wie es weiter hieß. Der Fahrer gab demnach an, dass sein Freund einen Böller gezündet hatte, der noch in der Hand explodierte. Die Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Beamten warnten davor, Böller zu zünden, die kein CE-Zeichen haben. Auch sollte genügend Abstand gehalten und nicht aus der Hand heraus gezündet werden. Feuerwerkskörper ohne Genehmigung zu zünden, ist ohnehin nur um Silvester herum erlaubt.

