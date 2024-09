19-Jähriger gerät in Maishäcksler und wird schwer verletzt Stand: 22.09.2024 10:43 Uhr Am Rande eines Ernteumzugs in Osterholz-Scharmbeck ist am Samstag ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde in einem Maisfeld in der Ortschaft Hülseberg von einem Häcksler erfasst.

Der junge Mann steckte mit beiden Beinen bis zur Hüfte in dem Häckselwerk, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach einer knappen Stunde konnte der Mann auch mit Unterstützung durch eine anwesende Fachkraft aus dem Häcksler befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schwersten Verletzungen in eine Hamburger Spezialklinik, er soll aber nicht in Lebensgefahr sein. Besucher des Ernteumzuges und der Fahrer des Maishäckslers mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Fahrer des Häcksler hat 19-Jährigen offenbar nicht gesehen

Ein Polizeisprecher sagte, dass der junge Mann vor Beginn des Erntefests und bei den Vorbereitungen für den Ernteumzug auf das Maisfeld gegangen und bei der laufenden Ernte unter das Schneidwerk des Häckslers geraten sei. Der Mais habe hoch gestanden, der Fahrer des Häckslers habe den 19-Jährigen vermutlich nicht sehen können.

