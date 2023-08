Stand: 30.08.2023 07:28 Uhr 19-Jähriger flüchtet aus Polizeigewahrsam in Verden

In Verden ist am Dienstagabend ein 19 Jahre alter Mann aus dem Polizeigewahrsam geflohen. Bis zum Mittwochmorgen war es der Polizei nicht gelungen, ihn wieder festzusetzen. Der Mann sei in einem günstigen Moment aus dem Justizgebäude in Verden geflohen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Von dem Flüchtigen gehe keine Gefahr aus, sagte der Sprecher. Der 19-Jährige hätte wegen Einbruchdiebstahls in Untersuchungshaft kommen sollen. Mehrere Zeugen wollen den Mann in Verden gesehen haben. Sie berichten, dass er kaum Kleidung trägt und noch mit Handschellen gefesselt ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.08.2023 | 06:30 Uhr