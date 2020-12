Stand: 21.12.2020 10:56 Uhr 19-Jährige im Fluss ertränkt: Mordprozess startet morgen

Zwei Männer und eine Frau aus dem Landkreis Nienburg müssen sich ab morgen vor dem Landgericht Verden wegen Mordes verantworten. Sie sollen im April eine 19-Jährige an eine Betonplatte gefesselt und in die Weser geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer die 19-Jährige zur Prostitution gezwungen hatten. Als die Männer feststellten, dass die Frau an paranoider Schizophrenie litt, konnten sie sie nicht länger als Prostituierte arbeiten lassen. Um ihre Straftat zu vertuschen, sollen sich die Männer entschieden haben, die 19-Jährige zu töten, so der Vorwurf. Eine 39-jährige Angeklagte soll geholfen haben. Drei Wochen nach der Tat im April hatte ein Binnenschiffer die Leiche der Ertrunkenen in der Weser entdeckt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.12.2020 | 06:30 Uhr