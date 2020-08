Stand: 30.08.2020 13:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

18-Jähriger nach Angriff mehrerer Männer in Klinik

Mehrere junge Männer haben in Bremen auf einen 18-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter waren dem jungen Mann in der Nacht zum Sonnabend entgegengekommen und hatten diesen dann angegriffen. Ein Anwohner wurde auf das Geschehen aufmerksam und forderte die jungen Männer auf, damit aufzuhören. Dann rief er die Polizei. Die Tatverdächtigen gingen anschließend fort. Weshalb die Männer den 18-Jährigen angriffen war zunächst unklar.

