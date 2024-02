18-Jährige übersieht Auto beim Abbiegen - drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Edewecht (Landkreis Ammerland) sind am Freitag drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 18-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache am Abend den Wagen eines 20-Jährigen übersehen, als sie an einer Kreuzung links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Dabei wurden beide Fahrer sowie eine Mitfahrerin im Auto der 18-Jährigen leicht verletzt. Alle drei Verletzten kamen ins Krankenhaus.

