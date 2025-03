Stand: 17.03.2025 15:07 Uhr 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis baut in Schortens Unfall mit Auto

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat in Schortens (Landkreis Friesland) einen Unfall mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Auto gebaut. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche am Samstagvormittag mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. In einer Kurve kam er demnach mit dem Auto von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich und blieb schwer beschädigt auf einer Weide liegen. Dabei sei der Jugendliche verletzt worden, habe sich aber selbständig aus dem Auto befreien können und sei zu Fuß von der Unfallstelle geflohen, so die Polizei. Kurze Zeit später wurde er gefasst und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass sich an dem Auto die Kennzeichen eines anderen Pkw befanden und das Unfallfahrzeug nicht zugelassen ist. Wegen der "zahlreichen begangenen Delikte" wurde ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

