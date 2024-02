Stand: 22.02.2024 11:33 Uhr 17-Jährige in Barenburg getötet: Prozess beginnt im März

Ein 43-jähriger Angeklagter aus dem Landkreis Diepholz muss sich ab dem 6. März vor dem Landgericht Verden wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes verantworten. Er soll eine 17-jährige Skaterin Mitte September inBarenburg im Landkreis Diepholz überfallen und getötet haben. Die junge Frau aus Kirchdorf war am 10. September von ihrer Skate-Runde nicht zurückgekehrt und wurde schließlich von einem Radfahrer tot im Straßengraben gefunden. Der Angeklagte muss sich zusätzlich wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten: In einem Schnellrestaurant in Sulingen soll er ebenfalls am 10. September eine 30-jährige Frau angegriffen haben. Sie wurde mit einem Messer schwer verletzt, konnte aber fliehen. Der 43-jährige wurde drei Tage später in Schwarmstedt in der Region Hannover festgenommen. Zuvor soll er in Burgwedel (Region Hannover) eine 18-jährige Joggerin mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Passanten kamen der Frau zu Hilfe. Zu seinen Motiven hat der 43-Jährige bislang gegenüber den Ermittlern geschwiegen.

