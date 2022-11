Stand: 12.11.2022 17:22 Uhr 16-jährige Schülerin aus Löningen ist wieder da

Die seit Freitag nach Schulschluss vermisste Nathalie aus Löningen (Landkreis Cloppenburg) ist nach dem Hinweis eines Zeugen wieder da. Die Polizei fand sie am Sonnabend wohlbehalten an, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Mädchen sei nun bei seinen Eltern. Seit Bekanntwerden ihres Verschwindens hatte die Polizei umfangreich nach der 16-Jährigen gesucht. Die Beamten bedankten sich für die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger.

