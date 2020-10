Stand: 18.10.2020 13:48 Uhr 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein 16-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Emstek (Landkreis Cloppenburg) in hohem Tempo vor der Polizei geflohen. Der Jugendliche wollte sich den Beamten zufolge einer Verkehrskontrolle entziehen. Dabei fuhr er zeitweise mit 120 Kilometern pro Stunde durch Ortschaften und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer durch hoch riskante Überholmanöver. Unter Einsatz mehrerer Streifenwagen konnte die Polizei den 16-Jährigen schließlich zum Anhalten bringen. Die Beamten ermitteln wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.10.2020 | 13:00 Uhr