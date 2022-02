Stand: 23.02.2022 07:20 Uhr 150.000 Euro Schaden: Haus in Asendorf bei Brand zerstört

In Asendorf im Landkreis Diepholz ist in der Nacht ein Wohnhaus durch ein Feuer komplett zerstört worden. Ein 78-Jähriger wurde leicht verletzt. Er habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus wurde seinen Angaben nach völlig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

