Stand: 17.04.2025 12:00 Uhr Bremerhaven: 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein 15-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen in Bremerhaven-Lehe mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Er sei in Schlangenlinien und ohne Licht gefahren, auch habe er immer wieder abgebremst. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, versuchte der 15-Jährige den Angaben zufolge zu flüchten und rammte dabei ein geparktes Auto. Daraufhin versuchte er, zu Fuß zu entkommen. Die Polizei nahm den Jugendlichen nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Atemalkoholtest ergab auch, dass der Jugendliche "in nicht unerheblichem Maße" Alkohol konsumiert hatte, so die Polizei. Er wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben und erhielt zudem eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Wie der 15-Jährige an den Wagen gekommen war, ist laut Polizei unklar. Der entstandene Schaden liege bei rund 8.000 Euro.

