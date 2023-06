Stand: 20.06.2023 10:27 Uhr 15-jährige Alin Y. wird in Oldenburg vermisst

Die Polizei sucht die 15-jährige Alin Y. aus Oldenburg. Die Schülerin soll am Sonntagmittag die Wohnung ihrer Eltern in Oldenburg verlassen haben. Zuletzt wurde sie abends gegen 20.50 Uhr gesehen. Gestern war Alin nicht in der Schule zum Unterricht erschienen. Die Polizei vermutet, dass sich die Jugendliche weiter im Bereich Oldenburg oder in der näheren Umgebung aufhält. Alin Y. ist 170 Zentimeter groß, schlank und trägt lange, schwarze Haare. Bekleidet war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer schwarzen Lederjacke, einer schwarzen Adidas Hose mit weißen Streifen an der Seite sowie schwarzen Turnschuhen. Die Polizei in Oldenburg nimmt Hinweise entgegen über den Polizeinotruf 110 oder unter der Telefonnummer (0441) 7904-115.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.06.2023 | 10:11 Uhr