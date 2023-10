15-Jähriger sticht Nachbarn im Hausflur mit Messer nieder Stand: 06.10.2023 16:58 Uhr In Delmenhorst ist eine seit Längerem gärende Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses eskaliert. Laut Polizei verletzte dabei ein 15-Jähriger einen 39-Jährigen lebensgefährlich.

Die beiden Hausbewohner waren sich am Donnerstagmorgen im Hausflur begegnet, wo der 39-Jährige den Jugendlichen auf dessen wiederholt "unflätiges Verhalten" ansprach, wie ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage des NDR Niedersachsen sagte. Daraufhin habe sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelt, in deren Verlauf der 15-Jährige den 39-Jährigen mit einem Messer verletzte. Der Verletzte wählte selbst den Notruf und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Den Angaben zufolge ist er inzwischen außer Lebensgefahr.

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen 15-Jährigen

Der 15-Jährige flüchtete zunächst. Die Polizei suchte auch mit Personenspürhunden nach ihm - zunächst erfolglos. Später beteiligten sich noch mehr Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber an der Fahndung. Am Donnerstagabend konnten die Polizisten den Jugendlichen schließlich in einem Schrebergarten im Ortsteil Hasbergen festnehmen. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Totschlags ermittelt. Nach Angaben des Polizeisprechers befindet sich der 15-Jährige in Gewahrsam. Er sollte noch am Freitag einem Richter vorgeführt werden.

