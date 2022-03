Stand: 09.03.2022 17:33 Uhr 15-Jähriger fährt mit Auto zur Schule und wird erwischt

Die Polizei hat in den vergangenen Wochen mehrfach einen 15-jährigen Bremerhavener am Steuer unterschiedlicher Autos erwischt - zuletzt am Mittwoch. Da fuhr der Jugendliche mit einem Auto zur Schule und stellte es auf dem dortigen Parkplatz ab. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug. Es gibt bereits mehrere Strafanzeigen gegen den Minderjährigen und gegen die Halter der Fahrzeuge. Nun kommen weitere dazu.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.03.2022 | 06:30 Uhr