140 Delmenhorster Kinder freuen sich auf die Ferienschule Stand: 27.07.2021 10:47 Uhr In Delmenhorst beginnt für 140 Kinder aus neun Grund- und einer Oberschule nicht die Ferienzeit, sondern die Ferienschule. Organisiert wird das Angebot von der städtischen Volkshochschule

Das Geld stammt unter anderem aus Landesmitteln und von der Stadt Delmenhorst. "Wir konnten alle Kinder in die Ferienschule aufnehmen, die sich angemeldet haben", freut sich Bettina Pinzon-Assis, die das Projekt leitet, "unter der Corona-Zeit haben schließlich alle Kinder gelitten, nicht nur schwächere Schüler." Das Ziel der Ferienschule sei weniger, Wissenslücken zu schließen, sondern das Gelernte zu festigen und die Schülerinnen und Schüler zum Lernen zu motivieren. "Die Kinder haben völlig verlernt, sich eine bestimmte Zeit am Stück zu konzentrieren, bei ihnen endet schon nach wenigen Minuten die Aufnahmefähigkeit", beobachtet Bettina Pinzon-Assis. Sie hat eigens für das Lernprojekt Uhren angeschafft, mit denen "Konzentrationszeiten" gestoppt werden können.

Vorrangiges Ziel: Spaß haben

Jeden Tag verbringen die Delmenhorster Schüler vier Schulstunden in der Volkshochschule auf dem Delmenhorster Nordwolle-Gelände. Zwar bearbeiten die Kinder in Kleingruppen Arbeitsblätter in Deutsch und Mathe, aber vor allem sollen sie Spaß haben. "Ich bastel besonders gern", erklärt die sechsjährige Mali, die gerade einen Hund aus Papier zusammenklebt. Und der Drittklässler Ilie freut sich schon auf die Pause, wenn sein Mathe-Arbeitsblatt mit den Minusaufgaben endlich fertig ist: "Ich hoffe, dass wir heute noch auf den Spielplatz gehen, das macht mir immer am meisten Spaß, draußen mit den anderen zu spielen."

Wissensstand klafft auseinander

Die Lernlücken sind nach anderthalb Jahren Pandemie allerdings kaum zu übersehen. "Der Wissensstand ist sehr unterschiedlich", berichtet Yana Schumacher, die in der Ferienschule eine Gruppe mit Zweitklässlern betreut. "In dieser Gruppe läuft es ganz gut, aber wir haben auch Drittklässler, bei denen es noch sehr große Probleme mit dem Lesen und Schreiben gibt."

Viele Ferienprogramme zielen auf Bildung ab

Nicht nur in Delmenhorst, auch in anderen niedersächsischen Städten finden während des Sommers Ferienschulen statt. Ebenso bieten viele Nachhilfe-Institute Ferienkurse an, beispielsweise in Hannover oder Oldenburg. Außerdem hat das Niedersächsische Kultusministerium das Projekt "LernRäume" ins Leben gerufen, mit dem verschiedene Bildungsträger unterstützt werden, die Ferienprogramme und Freizeiten anbieten. Mit dabei sind neben diversen Volkshochschulen beispielsweise das Evangelische Bildungszentrum in Bad Bederkesa, die Katholische Erwachsenenbildung in Lingen und Lohne oder der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen.

Nähere Informationen gibt es bei den Bildungseinrichtungen vor Ort oder beim Niedersächsischen Kultusministerium unter www.mk.niedersachsen.de.

