Stand: 27.10.2020 12:12 Uhr 14-Jähriger von Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Dienstag ist ein Jugendlicher auf der L872 in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) bei einem Unfall mit einem Bus lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 14-Jährige gegen 6.50 Uhr die Fahrbahn unvermittelt betreten, nachdem ein Lkw, der vor dem Bus fuhr, die Stelle passiert hatte. Von dem unbekannten Lkw-Fahrer erhofft sich die Polizei weitere Informationen zum Hergang und bittet ihn darum, sich unter der Telefonnummer (04431) 94 10 zu melden. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 67 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock.

VIDEO: Jugendlicher wird von Bus erfasst (1 Min)

