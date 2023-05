Stand: 09.05.2023 17:06 Uhr 14-Jähriger schießt mit Softair-Pistole auf eine Gruppe Kinder

In Cappeln (Landkreis Cloppenburg) hat ein 14-jähriger Jugendlicher mit einer Softair-Pistole auf eine Gruppe Kinder geschossen. Laut Polizei schoss er am Montagabend an einem Teich in der Gemeinde mehrfach in Richtung der 12- und 13-Jährigen. Die Kinder wurden hierbei leicht verletzt. Dem 14-Jährigen wurde die Softair-Pistole abgenommen, ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Softair-Waffen Softair-Waffen sind Druckluftwaffen und oft täuschend echt nachgebaute Replikate von echten Pistolen und Gewehren. Softair-Waffen verschießen mittels Federdruck, Gas oder einem elektromechanisch betriebenen Druckluftsystem Rundkugeln aus verschiedenen Materialien. In der Regel führen sie keine gefährlichen Verletzungen herbei. Auch farbgefüllte Munition ist für bestimmte Waffen verfügbar.

