Stand: 12.06.2023 20:03 Uhr 14-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum - Eltern sind Beifahrer

Ein 14-Jähriger ist am Sonntag in Emstek (Landkreis Cloppenburg) mit dem Auto seines Vaters gegen einen Baum gefahren. Der 39 Jahre alte Vater und die gleichaltrige Mutter saßen laut Polizei mit in dem Wagen. Der Jugendliche habe an einer Kreuzung offenbar Bremse und Gaspedal verwechselt. Er fuhr mit dem Auto durch einen Garten, dann wieder auf die Straße und prallte mit dem Wagen schließlich auf der anderen Straßenseite gegen einen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich die Mutter leicht. Die Polizei ermittelt nun gegen den 14-Jährigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen den Vater wurde ein Verfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt zuließ.

