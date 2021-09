135 Millionen Euro auf Probefahrt: "Gorch Fock" ausgelaufen Stand: 01.09.2021 10:49 Uhr Das Segelschulschiff der Marine hat am Morgen die Lürssen Werft in Lemwerder verlassen, um eine Testfahrt zu absolvieren. Erstes Ziel nach sechs Jahren Sanierung ist Helgoland.

Pünktlich um 9.30 Uhr startete die "Gorch Fock" von Lemwerder aus über die Weser in die Nordsee. Von der gegenüberliegenden Uferseite aus beobachteten mehr als 100 Interessierte das Spektakel, als das Segelschiff gemächlich, aber aus eigener Motorkraft seine Reise antrat. Die Segel werden laut Marine heute noch nicht gesetzt. Es gehe zunächst darum, den Motor und die Navigationsanlage zu testen. Zur Sicherheit werde der Dreimaster von zwei Schleppern begleitet. Für die "Gorch Fock" und seine 160 Frauen und Männer starke Stammcrew ist es die erste Erprobungsfahrt nach sechs Jahren auf der Werft.

Weitere Informationen "Gorch Fock": Vom Schulschiff zum Sanierungsfall Ab 1959 bereiste das Marine-Segelschulschiff "Gorch Fock" die Meere - seine Sanierung wurde zum Debakel. (25.08.2021) mehr

Vier Wochen Tests in Wilhelmshaven

Eigentlich war die Probefahrt bereits für Ende März anberaumt. Grund für die fünfmonatige Verzögerung war nach Werftangaben Corona. Am Donnerstag soll die "Gorch Fock" dann in Wilhelmshaven einlaufen. Gegen 14 Uhr wird sie am Marine-Arsenal erwartet. Dort wird das Schiff in den kommenden Wochen weiter geprüft. Laut Marine sind unter anderem ein sogenannter Krängungstest und eine Evakuierungsübung geplant, zudem wird in Wilhelmshaven eingelagertes Material wieder ins Schiff eingeräumt.

Klage gegen Verwendung von Tropenholz

Die Arbeiten an dem Schiff hatten sich immer wieder verzögert. Fast sechs Jahre hat die Grundsanierung gedauert. Die Kosten stiegen in der Zeit von zehn Millionen auf 135 Millionen Euro. Aktuell klagen Umweltschützer gegen eine mutmaßlich illegale Verwendung von Tropenhölzern bei der Sanierung.

Offizielle Vorstellung am 4. Oktober in Kiel

Am 30. September wird die "Gorch Fock" offiziell an die Deutsche Marine übergeben. Von Wilhelmshaven geht es in Richtung Kiel und Dänemark für weitere technische Tests und Erprobungen. Am 4. Oktober schließlich soll die "Gorch Fock" in Kiel der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.09.2021 | 12:00 Uhr