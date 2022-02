Stand: 14.02.2022 09:46 Uhr 13-Jähriger verursacht Autounfall in Oldenburg

Ein 13-Jähriger hat in der Nacht in Oldenburg mit dem Wagen seines Vaters einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizei hatte der Junge unbemerkt den Schlüssel des Audi genommen und war losgefahren. Als er eine große Straße überquerte, kollidierte der Wagen mit dem Mercedes eines Mannes, der Vorfahrt hatte. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0441) 790 4115 entgegen.

