13-Jähriger stürzt durch Dach - lebensgefährlich verletzt Stand: 24.08.2021 09:20 Uhr Bei einem Unfall an einer Schule in Rastede (Landkreis Ammerland) ist ein 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge stürzte vom Dach durch eine Kuppel in die Tiefe.

Nach Angaben der Polizei war der Junge am Montagabend zusammen mit zwei Freunden auf das Dach der kooperativen Gesamtschule geklettert. Dort brach er durch die Lichtkuppel ein und stürzte mehrere Meter tief in das Treppenhaus. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

