13-Jähriger fährt Auto und landet im Graben

Ein 13-Jähriger hat am Donnerstag in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) mit einem Auto einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge leicht verletzt. Er hatte am Steuer des Wagens gesessen und war in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend stürzte das Fahrzeug in einen Wassergraben. Der 13-Jährige habe sich selbst aus dem Autowrack befreien können, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie der Junge an das Auto gekommen war, ist nicht bekannt. Polizeiangaben zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

